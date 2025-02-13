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Политолог назвал обмен заключенными «стресс-тестом» перед переговорами РФ и США

Политолог Ярыгин: обмен Фогеля на Винника имеет внешнеполитическое значение
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Alexandros Avramidis/Reuters

Обмен россиянина Александра Винника на американца Марка Фогеля имеет внешнеполитическое значение. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Данная сделка, по его словам, стала сигналом России и США о готовности серьезно вести переговоры.

Эксперт обратил внимание, что политики часто заявляют о планах начать диалог, но все ограничивается риторикой, однако на этот раз стороны прощупали настрой друг друга и сделали первые шаги. При этом он подчеркнул, что обмен заключенными подтверждает принцип России «своих не бросать».

«По Конституции мы боремся за каждого россиянина, которого преследуют за рубежом, и будем продолжать это делать», — сказал Ярыгин.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся 12 февраля, на следующий день после того, как Москва согласилась освободить заключенного американца Марка Фогеля в обмен на то, что США вернут в Россию осужденного Александра Винника.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010–2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Бывшего сотрудника посольства США Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

Ранее в Киеве заявили, что ждут беспрецедентно сложных переговоров с Россией.

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