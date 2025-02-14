Винник прилетел в Москву

Самолет с россиянином Александром Винником приземлился в Москве. Об этом РИА Новости рассказал французский адвокат Фредерик Бело.

«Винник только что прибыл в Москву», — заявил он.

До этого сообщалось, что самолет военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов приземлился в московском аэропорту Внуково, предположительно на его борту находится помилованный президентом Дональдом Трампом Винник.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся 12 февраля, на следующий день после того, как Москва согласилась освободить заключенного американца Марка Фогеля в обмен на то, что США вернут в Россию осужденного Александра Винника.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010–2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Бывшего сотрудника посольства США Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

Ранее политолог назвал обмен заключенными «стресс-тестом» перед переговорами РФ и США.