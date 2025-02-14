Американский самолет, доставивший Винника в Москву, покинул Внуково

Борт военно-воздушных сил США, который доставил в Россию освобожденного в результате обмена криптоинвестора Александра Винника, покинул аэропорт Внуково. Об этом сообщает сервис Flightradar 24.

Согласно данным сервиса, самолет также покинул пределы России.

Интересно, что регистрационный номер самолета — 09-0525, что совпадает с датами Дня Победы в 2025 году.

До этого стало известно, что мать Александра Винника, Вера, встретила своего сына в Москве после возвращения из заключения в США.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010–2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся 12 февраля, на следующий день после того, как Москва согласилась освободить заключенного американца Марка Фогеля в обмен на то, что США вернут в Россию осужденного Александра Винника.

Ранее политолог назвал обмен заключенными «стресс-тестом» перед переговорами РФ и США.