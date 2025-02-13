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Во Внуково сел самолет ВВС США предположительно с Винником на борту

Flightradar: самолет ВВС США приземлился в аэропорту Внуково
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Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов приземлился в московском аэропорту Внуково, предположительно на его борту находится помилованный президентом Дональдом Трампом россиянин Александр Винник. Данные о посадке опубликовал сайт Flightradar24.

На кадре видно, что правительственный самолет Gulfstream C-37B заходил на посадку над Внуково. Принадлежность американским Вооруженным силам и недавняя передача Вашингтону Марка Фогеля дает основания полагать, что на борту находится российский криптоинвестор Александр Винник.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010–2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

До этого стало известно, что Александр Винник, освобожденный из американской тюрьмы, прилетел в Турцию на самолете, а затем был отправлен в Россию другим рейсом.

Ранее политолог назвал обмен заключенными «стресс-тестом» перед переговорами РФ и США.

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