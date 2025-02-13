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В аэропорту Сочи временно ограничили полеты

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи
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Depositphotos

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, воздушная гавань пока не принимает и не отправляет авиарейсы.

Представитель ведомства также заявил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

11 января в Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов были перенаправлены на запасные аэродромы. Утром того же дня в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска также запрещались взлеты и посадки воздушных судов. Причины ограничений не уточнялись, однако сообщалось, что целью их ввода было обеспечение безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации.

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