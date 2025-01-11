Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рейс из Екатеринбурга в Казань задержали на три часа

Рейс из Екатеринбурга в Казань задержали на три часа из-за ограничения полетов
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань задержали на три часа из-за ограничения полетов в казанском аэропорту. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные аэропорта Кольцово.

«Вылет воздушного судна RRJ-95LR рейса WZ-1069 задержан с 08:30 до 11:35 11 января», — сообщила пресс-служба воздушной гавани.

11 января в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты.

Утром того же дня в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска также запрещались взлеты и посадки воздушных судов. Причины ограничений не уточнялись, однако сообщалось, что целью их ввода было обеспечение безопасности полетов. В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

Ранее в аэропорту Сочи ввели план ковер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами