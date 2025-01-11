Рейс из Екатеринбурга в Казань задержали на три часа из-за ограничения полетов

Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань задержали на три часа из-за ограничения полетов в казанском аэропорту. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные аэропорта Кольцово.

«Вылет воздушного судна RRJ-95LR рейса WZ-1069 задержан с 08:30 до 11:35 11 января», — сообщила пресс-служба воздушной гавани.

11 января в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты.

Утром того же дня в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска также запрещались взлеты и посадки воздушных судов. Причины ограничений не уточнялись, однако сообщалось, что целью их ввода было обеспечение безопасности полетов. В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

Ранее в аэропорту Сочи ввели план ковер.