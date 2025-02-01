Стало известно о переходе Домодедово под контроль Росавиации

Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры ввел внешнее управление в отношении московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу РФ.

«Идет судебный процесс, оперативное управление аэропортом Домодедово фактически передано Росавиации», — рассказал источник.

Также суд обязал предоставить доступ представителю Росавиации к деятельности юридического лица аэропорта, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации.

30 января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц. Надзорное ведомство полагает, что бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, владеющие ГК «Домодедово» через иностранные фонды, вывели за границу 18 млрд рублей из прибыли аэропорта Домодедово якобы для погашения займов.

Ранее в «Домодедово» ответили на иск Генпрокуратуры.