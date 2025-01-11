Рейсы в Саратов ушли на запасные аэродромы

Авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за введенных ограничений в аэропорту прилета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Направляющиеся в аэропорт «Гагарин» рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» из Москвы и Shirak Avia из Еревана перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград», — заявили в аэропорту.

11 января в Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на вылеты и прилеты. Отмечалось, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск введены в аэропорту «Гагарин». Утром 8 января в аэропорту Саратова также вводились ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Прием и отправку самолетов также приостановили аэропорты в Казани, Нижнекамске и Ульяновске.

Ранее в аэропорту Сочи ввели план ковер.