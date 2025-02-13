Прокурор счел доказанной вину блогера Блиновской в неуплате налогов

Прокурор считает полностью доказанной вину блогерши Елены Блиновской, в неуплате налогов и других финансовых махинациях. Об этом пишет РИА Новости.

«Сторона обвинения считает полностью доказанной вину Блиновской в том, что она совершила уклонение от уплаты налогов, легализацию и неправомерный оборот средств платежей»‎, — передает агентство слова представителя гособвинения.

В материале говорится, что прения сторон продолжаются. Ожидается, что прокурор назовет меру наказания, которое считает справедливым для блогерши.

4 февраля стало известно, что Московский городской суд оставил предпринимательницу в СИЗО до 2 мая. Ее адвокаты заявили, что Блиновская под стражей уже более года, а основание для очередного продления ареста немотивированное и необоснованное. По словам защиты, судебное следствие давно окончено и необходимость заключения под стражу отпала.

4 февраля девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о признании Блиновской банкротом.

Блиновская была задержана 27 апреля 2024 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма на тот момент составляла свыше 918 млн рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru»‎.

Ранее родителям Блиновской разрешили пользоваться пенсионными счетами.