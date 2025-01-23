Родителям Блиновской разрешили пользоваться пенсионными счетами

Савеловский суд Москвы снял арест с пенсионных счетов родителей блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, суд при этом продлил ограничения, наложенные на имущество родителей Блиновской, до 2 мая. То же решение суд вынес для счетов компаний Елены Блиновской.

Накануне стало известно, что гособвинение запросит срок для блогерши Елены Блиновской 13 февраля.

«Прения сторон, если все будут готовы, планируется провести 13 февраля», — сказано в судебном решении.

До этого сообщалось, что Елене Блиновской продлили арест до 2 мая. В начале января блогерша полностью признала вину в неуплате налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей на суде. Кроме того, она заявила, что не пыталась скрыться от следствия в день своего задержания.

Блиновская была задержана 27 апреля прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 млн рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей.

Ранее стало известно, что на бильярдную Якубовича подали в суд за «неосновательное обогащение».