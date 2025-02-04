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Суд признал законным решение о банкротстве Блиновской

Апелляционный суд признал законным решение о банкротстве Елены Блиновской
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о признании банкротом блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Решение первой инстанции было оставлено неизменным.

На заседании юрист Иван Морозов настаивал, что имущества Блиновской достаточно, чтобы погасить все долги. Однако, представитель налоговой заявил, что блогер содержится под стражей и у нее нет источника дохода.

Блиновская была задержана 27 апреля 2024 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма на тот момент составляла свыше 918 млн рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей.

Ранее родителям Блиновской разрешили пользоваться пенсионными счетами.

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