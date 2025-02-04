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Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО

Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую в СИЗО до 2 мая
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Московский городской суд (Мосгорсуд) оставил блогера и предпринимательницу Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, в СИЗО до 2 мая. Об этом сообщают «Известия».

Ее адвокаты заявили, что Блиновская под стражей уже более года, а основание для очередного продления ареста немотивированное и необоснованное. По словам защиты, судебное следствие давно окончено и обстоятельства заключения под стражу отпали.

Также 4 февраля девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о признании банкротом Блиновской.

Блиновская была задержана 27 апреля 2024 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма на тот момент составляла свыше 918 млн рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей.

Ранее родителям Блиновской разрешили пользоваться пенсионными счетами.

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