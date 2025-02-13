Жителям Брянской области выплатили более 500 миллионов рублей

Жителям Брянской области выплатили более ₽500 млн на возмещение ущерба от ВСУ

Жителям Брянской области выплатили свыше 500 млн руб. на возмещение ущерба от атак со стороны украинской армии. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Более 500 млн руб. из областного бюджета мы выплатили нашим гражданам на возмещение ущерба», — сказал он.

Богомаз также доложил главе государства в ходе встречи, что ситуация в регионе в данный момент непростая, но контролируемая, паники на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) среди населения нет. По информации губернатора, в январе в результате атак ВСУ пострадали 1876 домов, из них 144 разрушены полностью.

13 февраля Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Брянскую область. Он подчеркнул, что подразделения ПВО министерства обороны России ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Ранее 18 беспилотников атаковали Саратовскую область.