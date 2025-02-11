Взрывы, сирена, вспышки в небе: 18 беспилотников атаковали Саратовскую область

Ночью ВСУ атаковали пять российских регионов с помощью 40 беспилотников. Силам ПВО удалось отразить атаку, однако обломки дронов упали на территорию саратовского промышленного предприятия, после чего там начался пожар. В Белгородской области дрон атаковал автомобиль местного жителя, мужчина ранен. Аэропорты Поволжья ограничили работу из-за угрозы атаки БПЛА.

За ночь силы ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«18 БПЛА [ликвидировали] над территорией Саратовской области; 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, два — над территорией Волгоградской области и один — над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Пожар на заводе под Саратовом

Около 04:00 губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки беспилотников в регионе, а через два часа о ликвидации нескольких БПЛА.

«Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», — добавил Бусаргин.

По данным Mash, ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Обломки дрона упали на территорию предприятия, после чего там начался пожар. SHOT выяснил, что как минимум шесть взрывов было в Заводском районе Саратова, где расположен НПЗ.

Бусаргин позже в своем Telegram-канале сообщил, что возгорание ликвидировано.

«Возгорание на промышленном предприятии в Саратове после атаки БПЛА ликвидировано», — написал глава региона.

Mash сообщил, что не менее 11 взрывов прозвучало над Энгельсом, один из них был достаточно сильным. Местные жители считают, что они произошли около аэропорта. В жилых домах неподалеку затряслись стекла, у припаркованных автомобилей сработала сигнализация, также в городе включили сирену. Местные жители утверждают, что сигнал тревоги их разбудил. По их словам, взрывы напоминали автоматные очереди.

Baza опубликовала видео свидетелей уничтожения одного из беспилотников в регионе. Судя по закадровой речи, мужчина и женщина специально пошли в это место, чтобы посмотреть на работу ПВО. Сначала они услышали звук летящего беспилотника, а затем дрон сбили, после чего в небе появилась красная вспышка от взрыва.

Пресс-служба Приволжской железной дороги сообщила, что на перегоне Сазанка — Нефтяная в Саратовской области по техническим причинам задерживаются пригородные поезда.

Закрыты четыре аэропорта

Mash выяснил, что аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска временно ограничили свою работу: они не отправляют и не принимают рейсы из-за опасности атаки беспилотников.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что в Чертковском и Шолоховском районах региона отразили атаку украинских беспилотников.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил чиновник.

В Брянской области без последствий ликвидировали шесть беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Места падения обломков все еще обследуют.

В Волгоградской области также обошлось без происшествий при ликвидации двух беспилотников, рассказали в местной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сбили украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет. Также дроны уничтожили в Белгородском районе, в Валуйском муниципальном округе, в Волоконовском районе, в Грайворонском муниципальном округе, в Краснояружском районе, в Шебекинском муниципальном округе. Там есть повреждения зданий и транспортных средств.

«В селе Кукуевка в результате удара беспилотника по автомобилю ранен мирный житель. Мужчине с баротравмой оказана медицинская помощь в Валуйской ЦРБ, лечение будет продолжать амбулаторно. Транспортное средство повреждено», — рассказал Гладков.