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Губернатор рассказал об атаке дронов на Брянскую область

Богомаз: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Брянскую область
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных аппаратов (БПЛА) на Брянскую область. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что подразделения ПВО министерства обороны России ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле Вооруженными силами Украины региона пострадали два мирных жителя.

Кроме того, указал Гладков, в результате обстрела были повреждены линии газо- и электроснабжения. Ожидается, что аварийные бригады приступят к ремонтным работам после согласования с Минобороны России.

Вечером 11 февраля в Белгородской области ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Еще один беспилотник нейтрализовали в воздушном пространстве Курской области. По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны работали в регионах в период с 16:40 до 17:45 мск.

Ранее 18 беспилотников атаковали Саратовскую область.

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