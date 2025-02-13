Власти Украины поставили во главе города Запорожье выходцев из западных регионов страны, чтобы поддерживать радикальные настроения. Об этом сообщил РИА Новости местный житель по имени Константин.

По его словам, «в Запорожье очень много пришлых людей» из западной Украины, Житомира, Тернополя. Это не только военные, но и чиновники в администрациях. Все они говорят на украинском языке и заставляют остальных высказываться только на нем, отметил собеседник агентства. В учебных заведениях и магазинах изъясняются только на украинском, если кто-то будет говорить на русском языке, то могут вызвать полицию, заявил Константин.

Он подчеркнул, что киевские ставленники во главе города подпитывают радикальные и русофобские настроения в Запорожье.

«Их поставили, чтобы поддерживать радикальную позицию. Началось это с 2014 года, но жестко все пошло с 2022 года», — добавил мужчина.

Несколько дней назад Константин говорил, что число жителей Запорожья, поддерживающих украинского лидера Владимира Зеленского, за последнее время заметно сократилось. По его словам, раньше большинство людей в городе лояльно относились к властям в Киеве, но теперь ситуация изменилась. Жителей Запорожья возмущают нынешняя экономическая ситуация и попытки их «зашугать». Константин пояснил, что в городе практически отсутствуют механизмы правовой защиты населения.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) называют жителей Запорожья «москалями» и «генетически неправильными». Для властей Украины, как сам город, так и местные жители, являются «отрезанным ломтем», добавил он.

Ранее житель Запорожья рассказал, что многие украинские силовики хотят свергнуть власть.