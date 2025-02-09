Число жителей Запорожья, поддерживающих украинского лидера Владимира Зеленского, за последнее время заметно сократилось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного жителя, представившегося Константином.

По словам мужчины, раньше большинство людей в городе лояльно относились к властям в Киеве. Но теперь ситуация изменилась.

«Сейчас все больше [граждан] против этой власти, это по моим оценкам с людьми, с которыми я общаюсь. Многие люди стали недовольны, положение все хуже и хуже», — пояснил источник агентства.

Как сказал Константин, жителей Запорожья возмущают нынешняя экономическая ситуация и попытки их «зашугать». Мужчина пояснил, что в городе практически отсутствуют механизмы правовой защиты населения.

В связи с этим он выразил уверенность, что в случае участия Зеленского в будущих президентских выборах за него проголосуют не более 2–3% граждан. При этом большинство из них будут теми, кто «сидят у кормушки».

5 февраля украинский лидер заявил, что выборы в стране состоятся после завершения «горячей фазы» конфликта и отмены военного положения.

Ранее в Верховной раде Украины назвали президентские выборы «главным ужасом» Зеленского.