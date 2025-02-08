Житель подконтрольного ВСУ города Запорожье Константин сообщил РИА Новости, что слышал от многих украинских силовиков о желании свергнуть нынешний режим.

Он вспоминает, что слышал такие заявления от силовиков еще с 2023 года в милиции и армии. По его словам, это «не одиночные голоса, так говорят многие».

В октябре полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого официально истек в мае 2024 года, ждет государственный переворот.

Эксперт выразил уверенность, что у людей, которые придут к власти на Украине после переворота, будет только одна цель. Речь идет о начале мирных переговоров с РФ и прекращении боевых действий ради спасения страны.

По словам американского полковника, уже сейчас Зеленского хотят убрать с поста главы государства. Уилкерсон не исключил, что политика могут даже попытаться устранить в физическом плане.

Ранее Украине предрекли неминуемую потерю территорий перед мирным процессом.