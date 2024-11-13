Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) называют жителей подконтрольного Киеву города Запорожья «москалями» и «генетически неправильными». Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, украинские военные пренебрежительно относятся к жителям Запорожья, унижают их. Для властей Украины, как сам город, так и местные жители, являются «отрезанным ломтем», добавил Рогов.

Накануне Рогов сообщал, что число бойцов ВСУ, которые сдаются в плен российским войскам в Запорожской области, растет каждый день, «бьет рекорды».

Утром 12 ноября Рогов сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по объектам ВСУ в окрестностях подконтрольного украинским властям города Запорожье.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона находится под контролем ВСУ, в том числе город Запорожье. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее украинских бойцов заподозрили в подготовке к удару по дамбе в Запорожской области.