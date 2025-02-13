Задержанному в Краснодаре летчику продлили арест по делу о госизмене

Командиру воздушного судна гражданской авиации, задержанному в Краснодаре по подозрению в государственной измене, продлили арест. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что суд продлил арест на два месяца — до 16 апреля 2025 года.

24 января стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Краснодарском крае задержали командира воздушного судна по подозрению в совершении государственной измены. По данным ведомства, мужчина 1968 года рождения по своей воле связался с волонтером, который собирал деньги для финансирования украинских войск. После получения необходимых инструкций россиянин через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют перевел средства на указанный расчетный счет.

Позднее сообщалось, что суд установил срок ареста до 16 февраля 2025 года.

16 января Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания вынес приговор жителю Новоалтайска, признанному виновным в госизмене.

Ранее ФСБ задержала россиянина за сбор данных для украинской разведки.