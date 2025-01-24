На Кубани задержали летчика за госизмену

ФСБ задержала в Краснодаре летчика гражданской авиации по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Краснодарском крае задержали командира воздушного судна по подозрению в совершении государственной измены. Об этом сообщили в УФСБ России по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что задержан гражданин России 1968 года рождения.

По данным ФСБ РФ, мужчина по собственной воле связался с волонтером, который собирал деньги для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Получив необходимые инструкции, россиянин через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют перевел средства на указанный расчетный счет.

В отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Государственная измена».

16 января Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания вынес приговор жителю Новоалтайска, признанному виновным в госизмене. По данным следствия, молодой человек 2003 года рождения планировал присоединиться к ВСУ и участвовать в боевых действиях против России.

Ранее суд Москвы приговорил россиянина Дмитрия Шатресова к 17 годам колонии по обвинению в госизмене.