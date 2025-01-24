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ФСБ задержала россиянина за сбор данных для украинской разведки

На жителя Хабаровска завели дело за передачу Украине данных об участниках СВО
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске против россиянина возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и о госизмене. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ФСБ России.

«Хабаровчанин, используя аккаунт в социальной сети, вступил в ряды террористической организации, осуществляющей деятельность в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

По данным источника, мужчина собирал данные об участниках спецоперации и отправлял их украинским спецслужбам. Данные передавались с целью нанесения ущерба российским вооруженным силам.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о госизмене. Ему предъявлено обвинение.

24 января сообщалось, что сотрудники ФСБ Ростовской области задержали членов преступной группировки, которые похищали участников СВО и требовали у них деньги. Злоумышленники под видом полицейских и требовали порядка 3 млн рублей.

Ранее на Кубани задержали летчика за госизмену.

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