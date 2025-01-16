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Жителю Алтайского края вынесли приговор за госизмену

В Северной Осетии жителю Алтайского края вынесли приговор за госизмену
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Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания вынес приговор жителю Новоалтайска, признанному виновным в государственной измене. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП/Владикавказ» со ссылкой на пресс-службу местного управления ФСБ.

Отмечается, что молодой человек 2003 года рождения планировал присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях против России.

«Его действия были раскрыты сотрудниками УФСБ России по РСО-Алания, и он был задержан до того, как успел выехать в Украину в декабре 2023 года», — сказано в сообщении.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы.

До этого сообщалось, что суд в Москве оштрафовал женщину на 2000 рублей за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики. В отношении москвички завели дело из-за того, что она оскорбила строителей и угрожала им пистолетом. Позднее следствие выяснило, что женщина хотела сотрудничать со Службой безопасности Украины и даже планировала диверсию в российской столице.

Ранее жителя Бурятии признали виновным в госизмене.

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