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В Краснодаре арестовали летчика гражданской авиации

В Краснодаре арестовали задержанного за госизмену летчика гражданской авиации
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Командира воздушного судна гражданской авиации, задержанного в Краснодаре по подозрению в госизмене, арестовали на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, суд установил срок ареста до 16 февраля 2025 года.

24 января стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Краснодарском крае задержали командира воздушного судна по подозрению в совершении государственной измены. По данным ведомства, мужчина 1968 года рождения по своей воле связался с волонтером, который собирал деньги для финансирования украинских войск. После получения необходимых инструкций россиянин через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют перевел средства на указанный расчетный счет.

16 января Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания вынес приговор жителю Новоалтайска, признанному виновным в госизмене. По данным следствия, молодой человек 2003 года рождения планировал присоединиться к ВСУ и участвовать в боевых действиях против России.

Ранее ФСБ задержала россиянина за сбор данных для украинской разведки.

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