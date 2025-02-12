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Стало известно, что думают европейцы об окончании российско-украинского конфликта

ECFR: каждый пятый европеец уверен в победе России на Украине
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Евгений Биятов/РИА Новости

Каждый пятый европеец уверен в победе России в конфликте на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Отмечается, что 20% опрошенных уверены в победе России, противоположной точки зрения придерживаются 9% респондентов. Большинство опрошенных ожидают компромиссного решения конфликта.

Кроме того, жители ЕС стали чаще воспринимать США как «необходимого партнера», нежели союзника после победы президента США Дональда Трампа.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине.

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Путин якобы не готов начать переговорный процесс.

8 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее бывший советник Трампа усомнился в эффективности его стратегии по Украине.

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