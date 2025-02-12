Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший советник Трампа усомнился в эффективности его стратегии по Украине

Экс-советник Болтон назвал хаотичной политику Трампа в отношении Украины
close
Global Look Press

Бывший советник президента США Джон Болтон усомнился в эффективности политики Дональда Трампа в отношении Украины. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) он заявил, что своими действиями американский лидер преследует личную выгоду.

«Он следует своим инстинктам, которые всегда направлены на сделки и на то, что выгодно ему лично. Вокруг Трампа царит хаос, потому что его мышление хаотично», — сказал Болтон.

По его словам, в вопросах тарифов и пошлин, НАТО или Украины Трамп не придерживается какой-либо философии. В то же время он предположил, что сегодня ведутся закулисные обсуждения по поводу завершения конфликта Москвы и Киева.

До этого экс-посол Германии в США и Британии, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Politico написал, что странам Запада следует готовиться к длительному и чрезвычайно сложному процессу по установлению мира на Украине. Эксперт отметил, что скептически относится к точке зрения, что мир находится на пути к урегулированию конфликта Москвы и Киева, которое будет завершено за недели путем прямых переговоров России и США.

Ранее профессор раскрыл, с чего начнется путь к миру на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами