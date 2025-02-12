Бывший советник Трампа усомнился в эффективности его стратегии по Украине

Бывший советник президента США Джон Болтон усомнился в эффективности политики Дональда Трампа в отношении Украины. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) он заявил, что своими действиями американский лидер преследует личную выгоду.

«Он следует своим инстинктам, которые всегда направлены на сделки и на то, что выгодно ему лично. Вокруг Трампа царит хаос, потому что его мышление хаотично», — сказал Болтон.

По его словам, в вопросах тарифов и пошлин, НАТО или Украины Трамп не придерживается какой-либо философии. В то же время он предположил, что сегодня ведутся закулисные обсуждения по поводу завершения конфликта Москвы и Киева.

До этого экс-посол Германии в США и Британии, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Politico написал, что странам Запада следует готовиться к длительному и чрезвычайно сложному процессу по установлению мира на Украине. Эксперт отметил, что скептически относится к точке зрения, что мир находится на пути к урегулированию конфликта Москвы и Киева, которое будет завершено за недели путем прямых переговоров России и США.

Ранее профессор раскрыл, с чего начнется путь к миру на Украине.