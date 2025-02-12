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В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам по Украине

Песков: Путин готов к переговорам по российско-украинскому конфликту
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Россия открыты для мирных переговоров. Позиция России прозрачна, последовательна и хорошо известна в мире», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Путин якобы не готов начать переговорный процесс.

8 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и сколько всего у него было контактов с Путиным. Ключевой темой обсуждения стал украинский конфликт. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.

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