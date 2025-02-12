Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число чрезвычайных ситуаций, зафиксированных в РФ в 2024 году

Куренков: в прошлом году в РФ произошло более 270 чрезвычайных ситуаций
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

МЧС РФ в прошлом году зафиксировало более 270 чрезвычайных ситуаций на территории страны. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Куренков, передает ТАСС.

В среду, 12 февраля, чиновник провел расширенное заседание коллегии возглавляемого им министерства. На встрече он рассказал, что в 2024 году количество чрезвычайных ситуаций в РФ уменьшилось на 11% по сравнению с предыдущим годом.

«Личный состав министерства принимал участие в ликвидации последствий свыше 270 чрезвычайных ситуаций, девять из которых — федерального характера», — отметил Куренков.

26 декабря прошлого года в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с разливом мазута в акватории Черного моря. В январе 2025 года аналогичный режим ввели в городе Севастополе.

Причиной разлива мазута стало крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря. 15 декабря 2024 года суда перевозили нефтепродукты, но попали в шторм и начали тонуть. По данным экстренных служб, в результате в воду вылились около 3,8 тыс. тонн мазута. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми страна сталкивалась за последние несколько лет.

Ранее в Сахалинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за севшего на мель сухогруза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами