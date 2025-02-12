Названо число чрезвычайных ситуаций, зафиксированных в РФ в 2024 году

Куренков: в прошлом году в РФ произошло более 270 чрезвычайных ситуаций

МЧС РФ в прошлом году зафиксировало более 270 чрезвычайных ситуаций на территории страны. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Куренков, передает ТАСС.

В среду, 12 февраля, чиновник провел расширенное заседание коллегии возглавляемого им министерства. На встрече он рассказал, что в 2024 году количество чрезвычайных ситуаций в РФ уменьшилось на 11% по сравнению с предыдущим годом.

«Личный состав министерства принимал участие в ликвидации последствий свыше 270 чрезвычайных ситуаций, девять из которых — федерального характера», — отметил Куренков.

26 декабря прошлого года в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с разливом мазута в акватории Черного моря. В январе 2025 года аналогичный режим ввели в городе Севастополе.

Причиной разлива мазута стало крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря. 15 декабря 2024 года суда перевозили нефтепродукты, но попали в шторм и начали тонуть. По данным экстренных служб, в результате в воду вылились около 3,8 тыс. тонн мазута. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми страна сталкивалась за последние несколько лет.

Ранее в Сахалинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за севшего на мель сухогруза.