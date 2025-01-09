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Путин назвал разлив мазута в Черном море серьезным экологическим вызовом

Путин назвал ЧП в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов
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Алексей Майшев/РИА Новости

Разлив мазута в Черном море является одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Практически это (разлив мазута в Черном море. — «Газета.Ru») один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми мы столкнулись за последние годы», — сказал глава государства.

Он поручил министрам организовать штаб по ликвидации последствий ЧП.

15 декабря 2024 года в акватории Керченского пролива, соединяющего Азовское и Черное моря, потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Причиной послужил сильный шторм.

В результате ЧП в воду попали около 3,8 тыс. тонн мазута. Разлив нефтепродуктов представляет серьезную угрозу для экологии Республики Крым и Краснодарского края. В связи с этим в регионах был введен режим чрезвычайной ситуации, а также организованы работы по очистке побережья и водоемов от опасных веществ.

Больше всего от разлива мазута пострадал Краснодарский край, однако 8 января 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о возможном ухудшении ситуации в республике. К текущему моменту специалисты выявили на территории региона как минимум 50 мест выброса нефтепродуктов.

Ранее экологи назвали число дельфинов, пострадавших из-за ЧП в Керченском проливе.

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