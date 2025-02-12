Суд оставил без изменений решение о продлении ареста генералу Муминджанову

Второй западный окружной военный суд признал законным решение первой инстанции о продлении ареста замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Муминджанова до 2 мая. Агентство пишет, что уголовное дело Муминджанова могут отправить на рассмотрение в Воронеж, либо оно останется в Москве. Следственные действия завершены, адвокаты генерала ознакомились с материалами дела.

2 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении Муминджанова уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Ранее арестованный генерал Муминджанов захотел вернуться на СВО.