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Арестованный генерал Муминджанов захотел вернуться на СВО

Адвокат Лубенец: арестованный генерал Муминджанов намерен вернуться на СВО

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РИЦ «Красная звезда» Минобороны России/VK

Арестованный по делу о взятках замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов рассчитывает как можно скорее вернуться в зону специальной военной операции. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубенец.

Генерал узнал о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, когда находился в зоне СВО, оттуда его перевезли в Воронеж, потом — в Москву, где и арестовали.

«Он первым делом заявил, что хочет вернуться в зону СВО, мы ждем изменений в законодательство, чтобы такое заявление мог подать подследственный», — рассказал Лубенец.

Также военный признался адвокату, что ему «неудобно и стыдно перед бойцами», потому что он спит в СИЗО, читает книги, а те воюют на поле боя.

Лубенец добавил, что, помимо СВО, генерал участвовал в боевых действиях в Сирии, Нагорном Карабахе и других горячих точках.

Муминджанова задержали 2 сентября. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Несколькими днями позднее генерал-майора обвинили в получении взятки в особо крупном размере, суд арестовал его до 2 ноября решением. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее у задержанного генерала Муминджанова нашли недвижимость на 120 млн рублей.

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