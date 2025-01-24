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Суд продлил арест генерала Муминджанова

Военный суд продлил содержание под стражей генерала Муминджанова
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РИЦ «Красная звезда» Минобороны России/VK

235-й гарнизонный военный суд продлил арест заместителя командующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил срок содержания под стражей Муминджанову еще на три месяца, до 2 мая», — сообщили в суде.

2 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении Муминджанова уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Замкомандующего арестовали 3 сентября. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, штраф и конфискация имущества по делу о взятках.

Ранее арестованный генерал Муминджанов захотел вернуться на СВО.

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