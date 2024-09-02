На заместителя командующего Ленинградским военным округом завели уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» на заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Информация об этом появилась в Telegram-канале СК.

По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

При расследовании обстоятельств случившегося СК также выяснил, что Муминджанову и его родственникам принадлежит недвижимость в Москве и Воронеже общей стоимостью свыше 120 млн рублей.

Замглавы ЛенВо уже задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании военному меры пресечения.

До этого сообщалось, что суд в Москве заключил под стражу до 27 октября троих сотрудников Регионального управления заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа Михаила Головкова, Дмитрия Сюртукова и Сергея Горского, которых подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Ранее стало известно, что свидетели подтвердили причастность экс-мэра Нового Уренгоя к взяткам.