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Вернувшийся в США экс-дипломат с банкой пива в руках встретился с Трампом

Вернувшийся в США Фогель на встрече с Трампом появился с банкой пива в руках

Американец Марк Фогель, вернувшийся в США после обмена с Россией, пришел на встречу с американским президентом Дональдом Трампом с банкой пива. Соответствующие кадры опубликованы на странице Белого дома в соцсетях.

Мужчина поблагодарил всех, кто участвовал в его освобождении.

«Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», — сказал Фогель.

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп выразил признательность Путину за освобождение американца Фогеля.

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