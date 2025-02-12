На Сахалине началась эвакуация 300 рыбаков с дрейфующей льдины с помощью вертолета

МЧС сообщило о начале эвакуации 300 рыбаков с дрейфующей льдины на Сахалине

В Сахалинской области началась эвакуация почти 300 рыбаков с дрейфующей льдины. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

«Задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус», — отметили в ведомстве.

Незадолго до этого стало известно, что в Сахалинской области от села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек, добавили в МЧС.

В начале февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге 40 рыбаков застряли на льду в Финском заливе. Во льду образовалась промоина, поэтому мужчины не смогли самостоятельно вернуться на берег. Для спасения людей спасатели привлекли два катера на воздушной подушке. Всех рыбаков в итоге успешно высадили на берег.

До этого в Магадане на отколовшейся льдине уплыли четыре рыбака и два автомобиля. Мужчин нашли спасатели МЧС России. На судне на воздушной подушке дрейфующих рыбаков эвакуировали на берег.

Ранее во Владивостоке сотрудники МЧС выпилили вмерзшего в лед рыбака.