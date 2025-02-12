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На Сахалине 300 рыбаков оказались отрезаны от суши

МЧС: в Сахалинской области спасают 300 рыбаков, унесенных в море на льдине
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МЧС Сахалинской области

В Сахалинской области организованы мероприятия по спасению почти 300 рыбаков, которые оказались отрезаны от суши. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек», — говорится в сообщении.

Шесть спасателей уже отправились на место происшествия. К вылету из Южно-Сахалинска готовится ведомственный вертолет Ми-8, добавили в МЧС.

В начале февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге 40 рыбаков застряли на льду в Финском заливе. Во льду образовалась промоина, поэтому мужчины не смогли самостоятельно вернуться на берег. Для спасения людей спасатели привлекли два катера на воздушной подушке. Всех рыбаков в итоге успешно высадили на берег.

До этого в Магадане на отколовшейся льдине уплыли четыре рыбака и два автомобиля. Мужчин нашли спасатели МЧС России. На судне на воздушной подушке дрейфующих рыбаков эвакуировали на берег.

Ранее во Владивостоке сотрудники МЧС выпилили вмерзшего в лед рыбака.

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