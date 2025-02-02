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В Петербурге спасли 40 рыбаков, плывших на отколовшейся льдине по Финскому заливу

В Петербурге 40 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Финском заливе
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МЧС Санкт-Петербурга

В Петербурге 40 рыбаков застряли на льду в Финском заливе. Об этом сообщает управление МЧС по городу.

Инцидент произошел в Курортном районе. Во льду образовалась промоина, поэтому мужчины не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», большая льдина с 40 рыбаками откололась и отправилась в Финский залив. Для спасения людей спасатели привлекли два катера на воздушной подушке. Всех рыбаков успешно высадили на берег.

Ранее в Магадане спасли мужчин, которые также оказались на льду из-за попытки порыбачить. Пострадавшие приехали в местную бухту, но в это время ледовое поле разломилось, поэтому они оказались на льдине вместе с двумя машинами. Рыбаков эвакуировали на берег.

До этого во Владивостоке рыбак вмерз в лед. Чтобы извлечь мужчину, приехавшие на место сотрудники МЧС использовали пилу и веревку. Спасти его не удалось.

Ранее в Челябинской области на водохранилище автомобиль ушел на дно.

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