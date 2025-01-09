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Автомобили с рыбаками уплыли на льдине в Магадане

В Магадане рыбаки уплыли на льдине вместе с автомобилями

В Магадане на отколовшейся льдине уплыли четыре рыбака и два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС России».

«В магаданской бухте Гертнера, излюбленном месте рыбаков, разломилось ледовое поле. На отколовшейся льдине оказались четверо мужчин и две легковушки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчин нашли спасатели МЧС России. На судне на воздушной подушке дрейфующих рыбаков эвакуировали на берег.

Спасатели сняли эвакуацию на видео. На кадрах видно, как на льду стоит автомобиль, рядом с которым ходят рыбаки. Далее запечатлели, как мужчины выходят на берег.

До этого сообщалось, что в поселке Тавричанка Приморского края мужчины рыбачили возле провалившегося под лед автомобиля.

Рыбаки запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как на льду лежат ведра и ледобур. Один из мужчин рыбачит, а недалеко от него находится автомобиль, провалившийся под лед. Большая часть машины ушла под воду, при этом на суше остаются багажник и задние колеса.

Ранее морж лежал на трассе в ЯНАО.

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