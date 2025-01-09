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Во Владивостоке сотрудники МЧС выпилили вмерзшего в лед рыбака

Во Владивостоке спасатели выпилили рыбака, вмерзшего в лед

Во Владивостоке мужчина вышел на рыбалку, но провалился под лед. Об этом сообщает Telegram-канал DPS VL.

Инцидент произошел в районе Чайки. По данным канала, мужчина вмерз в лед, поэтому спасателям пришлось выпиливать его с помощью инструментов, в том числе и пилы. Однако спасти пострадавшего не удалось.

На кадрах с места инцидента заметно, как несколько сотрудников МЧС тянут рыбака за веревку, в тот момент как еще один вырезает часть льда, чтобы извлечь мужчину.

Подобный случай произошел в Магадане, где спасатели вернули на берег четверых рыбаков, которые откололись на льдине. Помимо мужчин, от берега с ними отплыли два легковых автомобиля.

С помощью судна с воздушной подушкой людей эвакуировали на берег.

До этого в Приморском крае заметили мужчину, который рыбачил на фоне уходящего под воду автомобиля. При этом к машине прикрепили трос, который не позволяет транспорту полностью уйти под воду.

Ранее в Ленобласти мужчина взял автомобиль супруги и ушел с ним на дно пруда.

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