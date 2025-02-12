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Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет

Останина сообщила, что поддерживает идею продлить оплачиваемый декретный отпуск
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Liderina/Shutterstock/FOTODOM

Оплачиваемый период декретного отпуска необходимо продлить до трех лет. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с ТАСС.

«Я поддерживаю <...> Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить», — отметила она.

Останина обратила внимание на то, что не все родители отваживаются отдать ребенка в детский сад в полтора года, предпочитая воспитывать его сами.

В конце января депутат Государственной думы Яна Лантратова поддержала предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла расширить срок декретного отпуска на первый триместр беременности. Она подчеркнула, что в период первого триместра беременности у женщины может происходить серьезная перестройка организма.

23 января министерство труда и соцзащиты разработало законопроект, который предполагает повышение размера декретных выплат студенткам-очницам до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. По словам Лантратовой, подобная мера помогла бы молодым мамам решить большую часть финансовых проблем.

Ранее патриарх Кирилл назвал условия для улучшения демографии в России.

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