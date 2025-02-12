Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет

Оплачиваемый период декретного отпуска необходимо продлить до трех лет. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с ТАСС.

«Я поддерживаю <...> Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить», — отметила она.

Останина обратила внимание на то, что не все родители отваживаются отдать ребенка в детский сад в полтора года, предпочитая воспитывать его сами.

В конце января депутат Государственной думы Яна Лантратова поддержала предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла расширить срок декретного отпуска на первый триместр беременности. Она подчеркнула, что в период первого триместра беременности у женщины может происходить серьезная перестройка организма.

23 января министерство труда и соцзащиты разработало законопроект, который предполагает повышение размера декретных выплат студенткам-очницам до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. По словам Лантратовой, подобная мера помогла бы молодым мамам решить большую часть финансовых проблем.

Ранее патриарх Кирилл назвал условия для улучшения демографии в России.