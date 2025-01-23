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В Госдуме поддержали идею повысить декретные выплаты студенткам в 10 раз

Депутат Лантратова одобрила идею о повышении пособий для мам-студенток в 10 раз
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Liderina/Shutterstock/FOTODOM

В России обсуждается десятикратное увеличение пособий по беременности для студенток. Такая мера помогла бы молодым мамам решить большую часть финансовых проблем, заявила 360.ru первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Напомним, с инициативой повысить декретные выплаты студенткам-очницам на 100% выступил Минтруд, соответствующий законопроект ведомство намерено в ближайшее время внести в Госдуму. Если документ одобрят, то пособие студенток по беременности и родам вырастет до 74,9–235,4 тыс. рублей в зависимости от размера прожиточного минимума региона.

Лантратова поддержала инициативу, напомнив, что сейчас студенткам положены выплаты 2–5 тысяч рублей. Их рост позволит создать комфортные условия для мам, которые хотят получить образование, считает депутат. Она добавила, что стартом для разработки законопроекта стало ее обращение в Минтруд и Минобрнауки с предложением повысить декретные пособия для студенток.

«Поддержка студенческих семей — это наш приоритет, и я уверена, что реализация этой инициативы принесет ощутимые положительные результаты», — заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей.

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