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В Госдуме поддержали идею расширения декретного отпуска

Депутат Лантратова поддержала расширение декрет на первый триместр беременности
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Государственной думы Яна Лантратова поддержала предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла расширить срок декретного отпуска на первый триместр беременности. Об этом парламентарий сообщила РИА Новости.

«Обязательно возьму эту тему в работу, подготовим все необходимые документы», — сказала депутат.

Лантратова отметила, что в период первого триместра беременности у женщины может происходить серьезная перестройка организма. Все это, по словам депутата, оказывает серьезное влияние на состояние организма. В связи с этим, женщинам нужно оказывать особое внимание и заботу, подчеркнула парламентарий.

23 января Министерство труда и соцзащиты разработало законопроект, который предполагает повышение размера декретных выплат студенткам-очницам до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. По словам Лантратовой, подобная мера помогла бы молодым мамам решить большую часть финансовых проблем.

Ранее патриарх Кирилл назвал условия для улучшения демографии в России.

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