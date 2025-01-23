В России декретные выплаты студенткам могут повысить в 10 раз

Министерство труда и соцзащиты разработало законопроект, который предполагает повышение размера декретных выплат студенткам-очницам до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где живет будущая мама. Об этом сообщает газета «Известия», которая ознакомилась с документом.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что в скором времени нормативный акт будет опубликован для общественного обсуждения. Ведомство планирует внести законопроект на рассмотрение в Госдуму. Инициатива, разработанная по поручению президента РФ Владимира Путина, призвана изменить подход к расчету размера пособия студенток по беременности и родам.

Сейчас размер декретных, которые получают студентки, зависит от стипендии, а она в среднем по РФ составляет около 2–5 тыс. рублей в месяц, поэтому молодые мамы могут рассчитывать на выплату в размере 9,3–23,3 тыс. рублей. Если проект Минтруда одобрят законодатели, то пособие студенток по беременности и родам вырастет до 74,9–235,4 тыс. рублей в зависимости от размера прожиточного минимума региона. При этом размер стипендии уже не будет браться в расчет.

20 декабря Путин заявил о необходимости повысить пособие по беременности и родам до прожиточного минимума студенткам очных отделений. По словам российского лидера, нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов.

Ранее сообщалось, что в России пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей.