Патриарх Кирилл назвал условия для улучшения демографии в России

Необходимо продвигать традиционные ценности для улучшения демографии в России. Об этом заявил патриарх Кирилл на пленарном заседании 13-х Рождественских парламентских встреч, передает ТАСС.

По его словам, многие россияне зачастую плохо понимают, что такое традиционные ценности. В сознании граждан приверженность таким ценностям нередко соседствует с одобрением абортов, терпимостью к супружеским изменам, к блудному сожительству и другим нравственным порокам, противоречащим самому понятию традиционной семьи, отметил предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх добавил, что внимание к теме традиционных ценностей и поддержка института семьи в России не должны ослабевать, несмотря на формальное окончание Года семьи.

Глава РПЦ высказал мнение, что говорить об успехах в области семейной политики невозможно до тех пор, пока коэффициент рождаемости свидетельствует о сокращении численности «государственно образующего русского народа», пока аборты можно совершать по системе ОМС и уровень потребления алкоголя в России остается высоким.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для решения демографического кризиса в России необходимо учитывать два основных фактора: жилищный вопрос и национальную культуру. По его словам, в огромных многоэтажках с сотнями тесных квартир многодетные семьи не создаются, поэтому нужно строить малоэтажное, комфортное и просторное жилье.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность.