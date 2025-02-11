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На Украине сообщили о приостановке работы объекта газодобычи в Полтавской области

УНИАН: объект газодобычи в Полтавской области приостановил работу
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РИА Новости

Объект газодобычи в Полтавской области приостановил работу. Об этом сообщила крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК, пишет украинское агентство УНИАН.

11 февраля украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что газовая инфраструктура страны получила повреждения. В администрации Полтавской области сообщили, что в результате взрывов в регионе несколько населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.

По данным «Нафтогаза» Украины, в ночь на вторник были повреждены производственные мощности компании в Полтавской области на северо-востоке страны. В компании заявили, что принимают меры для стабилизации ситуации с газоснабжением в регионе.

Во вторник стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по газоэнергетическим объектам Украины, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, все цели достигнуты. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, повреждения получили газовые месторождения в Полтавской области. Галущенко сообщил, что из-за произошедшего в стране срочно вводят экстренные отключения света, но ограничения быстро отменили. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кривом Роге жители вышли на митинг из-за отсутствия отопления.

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