В Кривом Роге жители вышли на митинг из-за отсутствия отопления

Жители Кривого Рога в Днепропетровской области Украины устроили митинг с требованием восстановить подачу тепла в дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Отмечается, что в городе еще с декабря 2024 года без отопления остаются 600 домов. Граждане перекрыли дорогу возле локальной энергокомпании и требуют встречи с ее руководством.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечал, что «отопительный коллапс» грозит многим городам Украины. 30 января глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины заявил, что запасы газа в украинских хранилищах приближаются к историческому минимуму — около 10% от общего объема. При этом, по его словам, в «Нафтогазе» могут заявлять, что у компании нет проблем. В начале года Попенко предупреждал, что продукты питания на Украине могут подорожать на 10–20% из-за роста тарифов на транспортировку газа в стране в четыре раза.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины.