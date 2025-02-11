Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кривом Роге жители вышли на митинг из-за отсутствия отопления

«Страна.ua»: жители Кривого Рога митингуют из-за отсутствия тепла в домах

Жители Кривого Рога в Днепропетровской области Украины устроили митинг с требованием восстановить подачу тепла в дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Отмечается, что в городе еще с декабря 2024 года без отопления остаются 600 домов. Граждане перекрыли дорогу возле локальной энергокомпании и требуют встречи с ее руководством.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечал, что «отопительный коллапс» грозит многим городам Украины. 30 января глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины заявил, что запасы газа в украинских хранилищах приближаются к историческому минимуму — около 10% от общего объема. При этом, по его словам, в «Нафтогазе» могут заявлять, что у компании нет проблем. В начале года Попенко предупреждал, что продукты питания на Украине могут подорожать на 10–20% из-за роста тарифов на транспортировку газа в стране в четыре раза.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами