«Нафтогаз» сообщил о повреждении газовой инфраструктуры на Украины

Производственные мощности компании «Нафтогаз Украины» были повреждены в Полтавской области на северо-востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным «Нафтогаза», в ночь на 11 февраля были повреждены производственные мощности в Полтавской области. В компании заявили, что в настоящий момент принимаются меры для стабилизации ситуации с газоснабжением в регионе.

Накануне министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что газовая инфраструктура Украины получила повреждения на фоне воздушной тревоги. В администрации Полтавской области сообщили, что в результате взрывов в регионе несколько населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.

До этого «Укрэнерго» предупредила компании и промышленные предприятия страны об отключениях электроэнергии. Ограничения будут действовать с 6:00 (7:00 мск) до 21:00 (22:00 мск).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что из-за обстрелов Украина не может получать нужное количество газа.