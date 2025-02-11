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На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры

На Украине получили повреждения объекты газовой инфраструктуры
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Газовая инфраструктура Украины получила повреждения на фоне воздушной тревоги. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Глава минэнерго отметил, что на всей территории Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.

Кроме того, в администрации Полтавской области заявили, что в результате взрывов в регионе несколько населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.

До этого «Укрэнерго» предупредила компании и промышленные предприятия страны об отключениях электроэнергии. Ограничения будут действовать с 6:00 (7:00 мск) до 21:00 (22:00 мск).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что из-за обстрелов Украина не может получать нужное количество газа.

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