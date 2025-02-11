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Человек пострадал в результате взрыва газового балона в жилом доме в Москве

ТАСС: на северо-востоке Москвы произошел хлопок газового баллона в жилом доме
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В жилом многоэтажном доме, расположенном на северо-востоке Москвы, произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На Полярной улице в жилом 33-этажном доме произошел хлопок газового баллона. Пострадал один человек», — сказал источник.

8 февраля в квартире на севере столицы взорвался переносной камин. В устройстве сдетонировало горючее содержимое. В результате пострадала девушка: ее доставили в больницу с ожогами 27% тела.

2 февраля на северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами. Площадь возгорания в 7-м проезде Марьиной Рощи составила 150 квадратных метров. В ангаре обрушилась крыша.

29 января в подмосковном Подольске мужчине оторвало кисти рук взрывом петарды. Он встретился с близкими на поминках мужа сестры его супруги. Все собравшиеся выпили, и мужчина решил почтить память родственника необычным способом — поджечь петарду, которую купил на рынке.

Ранее в Москве мужчина устроил пожар в квартире с экс-супругой и дочерью внутри.

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