Человек пострадал в результате взрыва газового балона в жилом доме в Москве

В жилом многоэтажном доме, расположенном на северо-востоке Москвы, произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«На Полярной улице в жилом 33-этажном доме произошел хлопок газового баллона. Пострадал один человек», — сказал источник.
8 февраля в квартире на севере столицы взорвался переносной камин. В устройстве сдетонировало горючее содержимое. В результате пострадала девушка: ее доставили в больницу с ожогами 27% тела.
2 февраля на северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами. Площадь возгорания в 7-м проезде Марьиной Рощи составила 150 квадратных метров. В ангаре обрушилась крыша.
29 января в подмосковном Подольске мужчине оторвало кисти рук взрывом петарды. Он встретился с близкими на поминках мужа сестры его супруги. Все собравшиеся выпили, и мужчина решил почтить память родственника необычным способом — поджечь петарду, которую купил на рынке.
Ранее в Москве мужчина устроил пожар в квартире с экс-супругой и дочерью внутри.