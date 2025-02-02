В Москве мужчина устроил пожар в квартире с экс-супругой и дочерью внутри

В Москве мать и дочь попали в больницу после пожара в квартире

В Москве 32-летний мужчина попал в больницу после пожара в квартире бывшей супруги. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в доме на улице Марьинский парк. По предварительным данным, экс-муж сам пришел в квартиру, где проживала женщина и трое детей. Во время визита гость устроил поджог.

«В результате женщина и ее дочь 2009 г.р. получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы», – поделились в ведомстве.

Подозреваемый скрылся с места, но позже он также попал в больницу с травмами.

На данный момент проводится доследственная проверка, процесс находится на контроле у прокуратуры. По результатам мероприятий будет возбуждено уголовное дело.

До этого в Удмуртии мужчину осудили за поджог дома. По версии следствия, молодой человек пришел в гости к бывшей супруге, но между ними возникла ссора.

После конфликта россиянин поджег бумагу и оставил ее на диване в сенях. В результате произошел пожар, в этот момент в доме находилась бывшая жена мужчины, дети и гости. Спасти их не удалось.

Ранее житель Иркутской области сжег авто бывшего мужа сожительницы из-за конфликта.